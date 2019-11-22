Ветер повалил стенды на выставке в центре Киева: фото

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ветер повалил стенды выставки в парке имени Тараса Шевченко в центре столицы. Она была приурочена почетным горожанам Киева. Теперь плакаты с информацией и фото валяются на земле. Пенсионеры звонят на 1551 и требуют все восстановить.

Также предполагают, что выставку разгромили вандалы.

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Напомним, что в Киеве днем в четверг, 21 ноября, на Теремках в районе Ипподрома на перекрестке улиц Ломоносова и Маршала Конева в результате сильного ветра рухнул столб со светофором.

Кроме того, пока киевляне, живущие в центре, радуются яркому модерновому светофору из светодиодов, который недавно появился на пересечении улиц Пушкинской и Прорезной, на столичных Позняках люди удивляются странному светофору на проспекте Григоренко, рядом с парком "Позняки". Его конструкция подперта камнем и подвязана лентой, которую обычно используют на месте убийств или ДТП. Заметим, что светофор работает исправно, но в тоже время вызывает кучу вопросов у местных жителей.

Отметим, ранее синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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