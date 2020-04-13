В Киеве усиленно моют улицы и подземные переходы (фото)

В Киеве продолжается усиленное мытье и дезинфекция дорог, транспорта, автостоянок, остановок и подземных переходов. Коммунальщики проводят работы и днем, и ночью.

"Каждая из 50 поливомоечных машин задействованы в мытье столичных улиц и дорог. До 140 работников проводят работы по дезинфекции остановок общественного транспорта, посадочных комплексов и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, задействованного для перевозки пассажиров в условиях действующих ограничительных мер", – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожно-транспортной отрасли, в частности, техника, задействованная в ремонтных работах, эвакуаторы и др.

Для дезинфекции остановок общественного транспорта, перил и лестниц подземных пешеходных переходов используют раствор хлоргексидина, который производит "Киевводоканал". В наземном общественном транспорте основном используют дезинфицирующее средство хлоросан. Для мытья улиц и дорог – дорожные шампуни "Flordes Plus". Все эти средства являются сертифицированными, полностью безопасными для окружающей среды и граждан. В то же время их использования минимизирует риск распространения инфекционных заболеваний в столице.

Ранее в столице сотрудники ГСЧС провели дезинфекцию в жилых домах. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции спасатели распыляют дезинфектор в жилых домах, где находились люди с подозрением на вирус, вызывающий COVID-19.

Также мы показывали, как в Святошинском районе столицы специалисты, облаченные в защитные костюмы, противогазы и с баллонами с химикатами, ходят по подъездам и обрабатывают их средством "АкваДез+".

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