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В Киеве усилили карантин: что запретили

1 июля, 12:36

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Новые ограничения касаются работы кафе, баров и кинотеатров

В Киеве, согласно постановлению правительства, принято решение усилить карантин, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга. Так, усиления противоэпидемических мер коснутся работы баров, кафе, ресторанов и кинотеатров.

"Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00. Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22:00", – сказал Виталий Кличко.

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Он отметил, что ограничение – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

"И город будет выполнять такое решение правительства", – подчеркнул Виталий Кличко.

Отметим, с 22 июня в Киеве кафе, барам и ресторанам наконец разрешили принимать гостей внутри помещений, а не только на летних площадках. Согласно списку требований по работе заведений общественного питания, посетители могут войти в общепит только в сопровождении персонала. На входе могут измерять температуру. Если она будет повышена либо у человека есть признаки ОРВИ — в заведение не пустят. Также обязательно соблюдение масочного режима при входе и перемещении по заведению.

В распоряжении описаны и другие правила работы заведений внутри помещений. Среди них – выдача одноразовых меню и обеспечение работы туалетов без очередей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса. Правительство уже готовит больницы. Сейчас есть койко-места почти для 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ есть в достаточном количестве.

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Также смотрите в сюжете о тестировании на коронавирус в столице работников магазинов и заведений общественного питания:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин кафе Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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