В Киеве установили два новых национальных рекорда

На День Независимости создали самый большой флаг Украины из миниатюрных кубиков Lego, также на Крещатику создали самую большую "Карту мечты"

Фото: Facebook ВДНХ

Во время празднования Дня Независимости в Киеве было установлено два новых национальных рекорда. На территории "Экспоцентра" на проспекте Глушкова прошел патриотический флешмоб и был создан самый большой национальный сине-желтый флаг из миниатюрных кубиков Lego. Участвовали в мероприятии более 500 человек — они использовали 70 528 кубиков.

А на Крещатике 24 августа во время уличного фестиваля создали самую большую "Карту мечты" (Map of Dreams). Участники прямо на асфальте на листах бумаги писали свои пожелания о счастливом будущем, о целях, которых хотят добиться, рисовали рисунки и клеили коллажи.

Фото: Map Of Dreams Реклама

По данным организаторов фестиваля, общая площадь необычной карты составила 1082 квадратных метра. Участвовали в ее создании более тысячи человек — и взрослые, и детвора. Для сравнения, в прошлом году "Карта мечты" была в несколько раз меньше — 253 "квадрата". Тогда она также попала в Нацреестр рекордов.

Отметим, что в Киеве в торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, что на Майдане Незалежности в Киеве 24 августа прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следили за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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