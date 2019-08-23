Шествие Достоинства в День Независимости Украины: онлайн-трансляция

Смотрим главное мероприятие 28-й годовщины Независимости на сайте "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

24 августа, в День Независимости Украины, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского пройдет официальное Шествие Достоинства, которое будет проводиться вместо военного парада. По Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ, а также медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в Шествии Достоинства примут участие глава государства и другие представители руководства страны.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, шествие призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы.

Реклама

Также смотрите онлайн-трансляцию Марша Защитников Украины на День независимости.

В тренде Осторожный оптимизм: какая ситуация с обменом пленными между Украиной и Россией

Напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама