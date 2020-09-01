В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)

Попугай живет среди голубей уже около двух месяцев

В столице на Осокорках местные жители уже несколько дней наблюдают за похождениями попугая, который гуляет со стаей голубей.

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Фото птиц опубликовали в группе "Типичный Киев" в Facebook.

"Ничего необычного, просто на Осокорках в стае дружелюбных голубей живет попугай", – отметили в публикации.

Горожане в комментариях под фото пишут, что это попугай вида Корелла. Он живет со стаей голубей уже месяца два. Хозяева пытались отловить своего питомца, но безуспешно: птица улетает.

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Напомним, не так давно в Харькове заметили двух верблюдов, которые гуляли по улице возле окружной дороги. Однако не известно, откуда взялись эти млекопитающие.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области поселились около полутора тысяч розовых пеликанов. Эти виды птиц занесены в Красную книгу Украины.

Кстати, в Киевской области заметили попугая Крамера, который с лета 2017 года живет на улице. Птичка сумела пережить зиму и уже залетает в сады к местным жителям, чтобы подкрепиться угощениями.

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