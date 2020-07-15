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В парке в Одесской области поселилось более тысячи пеликанов: фото

15 июля, 06:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Они прилетают в апреле после зимовки в Африке

В нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области сейчас обитают около полутора тысяч розовых пеликанов. Фото птиц опубликовал на своей странице в Facebook замдиректора нацпарка Иван Русев.

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"Большую часть суток они охотятся на Тузловских лиманах и отдыхают. Много времени они тратят на уход за собой – чистку перьев. Поэтому и выглядят всегда ярко и фотогенично для заинтересованных туристов",добавил Русев.

Отметим, что в нацпарке обитают два вида пеликанов – розовые и кудрявые. Они прилетают в Одесскую область в апреле после зимовки в Африке, а с наступлением холодов снова отправляются на юг. Оба вида пеликанов занесены в Красную книгу Украины.

Ранее мы сообщали, что весной в Одесскую область вернулись кудрявые пеликаны.

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Напомним, в Виннице в частном зоопарке поселились птенцы пеликанов. Птицы выполняют различные команды и любят играть с людьми.

А в Харькове целую неделю не могли поймать пеликана. Беглеца харьковчане время от времени замечали в разных районах города, но отловить не могли – смотрите видео.

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парк природа птицы одесская область пеликаны Тузловские лиманы

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