В парке в Одесской области поселилось более тысячи пеликанов: фото

Они прилетают в апреле после зимовки в Африке

В нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области сейчас обитают около полутора тысяч розовых пеликанов. Фото птиц опубликовал на своей странице в Facebook замдиректора нацпарка Иван Русев.

Реклама

"Большую часть суток они охотятся на Тузловских лиманах и отдыхают. Много времени они тратят на уход за собой – чистку перьев. Поэтому и выглядят всегда ярко и фотогенично для заинтересованных туристов", – добавил Русев.

Отметим, что в нацпарке обитают два вида пеликанов – розовые и кудрявые. Они прилетают в Одесскую область в апреле после зимовки в Африке, а с наступлением холодов снова отправляются на юг. Оба вида пеликанов занесены в Красную книгу Украины.

Ранее мы сообщали, что весной в Одесскую область вернулись кудрявые пеликаны.

В тренде В Днепре женщина-полицейский выстрелила себе в голову прямо на службе

Реклама

Напомним, в Виннице в частном зоопарке поселились птенцы пеликанов. Птицы выполняют различные команды и любят играть с людьми.

А в Харькове целую неделю не могли поймать пеликана. Беглеца харьковчане время от времени замечали в разных районах города, но отловить не могли – смотрите видео.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама