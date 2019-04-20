В Киеве высаживают тополя, которые не дают пуха

Тополя новых сортов появятся на столичном бульваре Шевченко

Тополя в Киеве. Фото: Сегодня

В Киеве на бульваре Шевченко высаживают новые деревья – вместо тех, которые отжили свой век, появились тополя новых сортов: с них не будет лететь пух, который приносит столько проблем людям с аллергией. "Сегодня" разведали, в чем секрет новых насаждений.

Для начала, коммунальщики засаживают треть бульвара Тараса Шевченко, где 40 лет росли тополя, высаженные к Олимпиаде 1980 года. Саженцев тогда не разделяли, а потом у среди них оказались растения женского пола. Именно с них, как только начинаются теплые дни, летит пух.

Сейчас высаживают только "мужские" деревья, которые не принесут беспокойства аллергикам.

"Были специально привезены тополя. Породы "негра италика". Мужского пола, которые не пушат. Из декоративного рассадника в Киевской области", – рассказал Андрей Малеваный, начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевского горсовета.

Самый младший среди "садовников" – пятилетний Тарас. Он уже знает, как правильно сажать деревья: "Нужно поливать, чтобы оно росло. Подкапывать".

Эко-чиновники уточняют: поливать нужно из расчета как минимум 60 литров воды на каждое дерево. А еще – подвязывать их, чтобы не сломал ветер. Уже через два года надлежащего присмотра деревья окрепнут.

Помогал в озеленении столицы и министр экологии. Он признался, что уже сбился со счета, сколько деревьев посадил. Говорит, что это – семейное увлечение.

"У меня отец сажает деревья. И меня научил. И прививать деревья научил. Так что это не только потому, что я – министр экологии", – заверил Остап Семерак.

Менее чем за полчаса работы было посажено 15 деревьев.

"Сегодня это пока что все. А потом, в понедельник, будем эту сторону садить", – заявила озеленитель Татьяна Гугля.

На бульваре Шевченко планируется посадить сотню тополей. Справиться надеются за неделю.

Ранее в Киеве вандалы украли хвойные деревья и кусты, которые были высажены в сквере на Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцу.

Напомним, в ноябре 2018 года в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района сообщили об очередном случае воровства высаженных растений. Как отметили на предприятии, ночью на транспортной развязке на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестные похитили 12 кустов можжевельника.

Как сообщал сайт "Сегодня", это не первый подобный случай в столице. В октябре 2018-го работники КП СЗН Шевченковского района сообщили об украденных туях в парке "Сырецкий". Деревья исчезли на следующий день после того, как их посадили. Правда, выкопанные туи были вскоре найдены на территории парка, злоумышленники не успели их вывезти.

Тем временем, в Виннице молодые экологи высадили шесть тысяч молодых деревьев. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве высаживают тополя, которые не дают пуха". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"