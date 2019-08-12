В Киеве за 22 млн гривен заменят известную ограду Байкового кладбища

Забор кладбища в аварийном состоянии уже больше десятка лет

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Знаменитую старинную ограду Байкового кладбища могут разобрать, а вместо нее построить новую. Киевляне волнуются, что известный некрополь лишится одного из своих символов. "Сегодня" разобрались, что происходит.

Поводом для беспокойства стал оглашенный на прошлой неделе тендер на проведение капремонта кладбищенской ограды. Мы побывали на месте и убедились: известный красный забор сейчас действительно выглядит ужасно, это видно и невооруженным глазом. На улице Байковой, разделяющей кладбище на две части, кирпичное сооружение во многих местах обвалилось. Прямо над забором нависают старые могилы.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Ходить возле ограды опасно. Бывает, кирпичи падают прямо под ноги", — жалуется киевлянин Александр Поздний.

В плохом состоянии и красивейшие входные группы в разные сектора некрополя. Например, чугунные "католические" ворота поржавели, а в отдельных местах вывались кирпичи и вычурная лепка. Кто-то из небезразличных людей поднял огромный кусок лепнины и поставил ее у ворот. Также мы обратили внимание, что часть забора уже переделывают. Кусок ограды, похоже, отстроили из современного кирпича и окрасили его в красный цвет. Рядом валяются обломки старого ограждения.

В Ритуальной службе при КГГА поясняют, что забор кладбища в аварийном состоянии уже больше десятка лет. Еще в 2002 году спецкомиссия при КГГА рекомендовала его заменить.

"В связи с тем, что уровень земли с захоронениями находится значительно выше уровня улицы Байковой, существующая ограда выполняет функции подпорной стенки. Но из-за разрушений, отсутствия дренажной системы и постоянного давления грунта конструкции стены были сильно деформированы. Крен ограды местами составляет 30 сантиметров. Это создает угрозу сползания кладбища на пешеходную зону", — рассказал "Сегодня" Александр Голуб, директор Ритуальной службы.

По его словам, замене подлежит весь забор по непарной стороне ул. Байковой и 64-метровый участок по парной стороне от админздания в сторону ул. Гринченко.

"Новая подпорная конструкция будет сделана из свай, железобетонных и кирпичных материалов с учетом существующей нагрузки — она должна обеспечить стойкость склонов с захоронениями и защитить от оползней. Верхняя часть ограды запроектирована из клинкерного кирпича, по образцу существующей кладки. Нижняя часть из железобетона будет облицована клинкерной плиткой для сохранения единого архитектурного стиля", — поясняют в службе.

Работы по замене ограды продлятся 12 месяцев. Заявленная смета — 22 млн грн. Кстати, после демонтажа забора 326 тонн старого кирпича может забрать любой желающий при условии самовывоза (иначе все отправится на свалку). Но таких наверняка будет немного, ведь забирать домой что-либо с кладбищ считается плохой приметой. А вот входные группы Байкового пока трогать не будут — это объекты архитектуры и монументального искусства.

Напомним, знаменитую кирпичную стену красного цвета начали строить в ­1880-х годах, когда Байковое кладбище разделили на Новое и Старое. Новое получи­­ло ограду с тремя богато декорированными воротами: православными, католическими и лютеранскими. До наших дней от ограды конца ХІХ века сохранились все ворота и несколько десятков метров стены с кружевными чугунными решетками. Остальной забор был достроен уже в XX веке.

Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Напомним, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

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