Українська
$ 26,77
30
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

2 июля, 09:03

Наталья Руда Наталья Руда

Жертвами COVID-19 в столице стали уже 111 человек

В Киеве, где ранее усилили карантин, за сутки число жителей, у которых подтвердился коронавирус, увеличилось еще на 104 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
  • 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;
  • 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус одолели 1642 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе – 18, в Днепровском – 15, в Голосеевском и Святошинском районах – по 15 случаев.

Реклама

В тренде
В Киеве с 1 июля запустят городскую электричку: как она будет работать

Напомним, в Украине на 2 июля за сутки выявлено 889 новых инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 45 887 человек.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черновцах ослабили карантин.

Кроме того, смотрите в сюжете, как живут на карантине украинцы в США:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)
Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)Другие новости
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубах
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубахДругие новости
Взрыв в Киеве: какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках
Взрыв в Киеве: какую компенсацию заплатят пострадавшим на ПознякахДругие новости
В Киеве усилили карантин: что запретили
В Киеве усилили карантин: что запретилиДругие новости
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограничений
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограниченийВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять