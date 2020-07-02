В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

В Киеве, где ранее усилили карантин, за сутки число жителей, у которых подтвердился коронавирус, увеличилось еще на 104 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
- 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус одолели 1642 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе – 18, в Днепровском – 15, в Голосеевском и Святошинском районах – по 15 случаев.
Напомним, в Украине на 2 июля за сутки выявлено 889 новых инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 45 887 человек.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черновцах ослабили карантин.
Кроме того, смотрите в сюжете, как живут на карантине украинцы в США:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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