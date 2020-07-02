В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

Жертвами COVID-19 в столице стали уже 111 человек

В Киеве, где ранее усилили карантин, за сутки число жителей, у которых подтвердился коронавирус, увеличилось еще на 104 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

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Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;

3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус одолели 1642 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе – 18, в Днепровском – 15, в Голосеевском и Святошинском районах – по 15 случаев.

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Напомним, в Украине на 2 июля за сутки выявлено 889 новых инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 45 887 человек.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черновцах ослабили карантин.

Кроме того, смотрите в сюжете, как живут на карантине украинцы в США:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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