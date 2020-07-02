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В Черновцах ослабили карантин: полный перечень новых правил

2 июля, 00:39

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски

В Черновцах ослабили карантин. О его особенностях сообщает сайт городского совета.

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"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешено с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", – говорится в сообщении.

А в 10:00 утра транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, предъявив спецпроездной, удостоверение или справку с места работы.

В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозки пассажиров в режиме специальных перевозок в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство. Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют.

Однако, в связи с восстановлением по решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок пригородного и междугородного внутренне областного сообщения решено прекратить подвоз за средства городского бюджета медицинских работников из районов области.

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Но "медики продолжают пользоваться бесплатным проездом в городском электротранспорте при предъявлении специального проездного".

Также городской голова Алексей Каспрук, несмотря на многочисленные обращения жителей Черновцов, обратился к председателю ОГА Сергею Осачуку с просьбой рассмотреть возможность и разрешить восстановление внутреннего железнодорожного сообщения из Черновцов при соблюдении противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина.

Кроме того, недавно в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, решили отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин проезд медики Черновцы коронавирус

Источник: Сегодня

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