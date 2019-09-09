В Киеве закончился пляжный сезон

Период с температурой воды, которая подходит для купания, длился 64 дня

Систему "все включено" в Турции могут ограничить / Фото: Depositphotos

В Киеве официально завершился пляжный сезон. При этом, метеорологическое лето в столице все еще продолжается, несмотря на календарный сентябрь, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, с конца августа температура воды не поднимается выше +20 градусов, она пересекла эту отметку в сторону понижения 29 августа.

"В этом году переход температуры воды через +20 градусов по Цельсию в сторону повышения состоялся 26 июня. То есть, период с комфортной температурой воды в этом году длился 64 дня", – сообщили в обсерватории.

По данным отдела гидрологии и государственного водного кадастра обсерватории, самый длинный период с температурой воды выше 20 градусов длился 111 дней в 2013 году, а самый короткий – 52 дня в 1994 году.

При этом, несмотря на снижение температуры воды, метеорологическое лето в столице продолжается. Оно закончится, когда произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали о пляжах "Галерный" (на Корчеватом ) и "Троещина" (возле одноименного жилмассива), которые появились этим летом. При этом киевляне уже высмеяли, некоторые недочеты коммунальщиков. Кроме того, в разгар жары Днепр "зацвел", к тому же в воде обнаружили кишечную палочку.

Также мы писали о том, во сколько обойдется отдых на платных пляжах и что они предлагают отдыхающим для комфортного отдыха.

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