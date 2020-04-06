В Киеве закрыли ботсад на Печерске

Также на выходных на карантин закрыли и Лавру

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, с 6 апреля закрыт на карантин. Ранее он был открыт для посетителей, однако на карантине был оранжерейный комплекс.

"Ботанический сад закрыт для всех посетителей с 6 до 24 апреля. 5 апреля сотрудники полиции выполняли срочное распоряжение КГГА, нам жаль, что эти действия привели к определенным неудобствам для посетителей и сотрудников Ботанического сада", – говорится в сообщении пресс-службы ботсада.

Отметим, что также на карантин на выходных закрылась Киево-Печерская лавра. Богослужения теперь совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с привлечением видеотрансляции. Сообщалось, что братия Лавры провела тестирование на наличие коронавируса. Вместе со всеми тест прошел также наместник Лавры Павел. Результатов обследования пока нет.

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Напомним, с 12 марта в Киеве детские сады, школы и университеты перешли на дистанционное обучение, а с 17 марта в городе объявили карантин – были закрыты кафе, рестораны, бары, ТРЦ, кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, рынки и ярмарки. Также отменили массовые мероприятия.

С тех пор ограничительные меры несколько раз ужесточали. В частности, с 6 апреля на пунктах въезда в столицу должен обязательно проводиться температурный скрининг. Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию. Новости "Сегодня" подробно писали, какие нормы были ужесточены в столице с 6 апреля.

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Фото: COVID-19 Київ

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.

О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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