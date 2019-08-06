В Киеве запускают речной трамвай

В субботу запустят речной трамвай между Почтовой площадью и Оболонью. Открытие маршрута состоится у причала в парке "Наталка" (ул. Оболонская Набережная, 9).
"Речные трамваи будут курсировать в выходные дни. С Оболони они будут отправляться в 12:00 и 16:00, а с Почтовой площади — в 14:00. Продолжительность рейса составит 1 час", — сообщают в Киевском речпорту.
Пока пассажиров будет катать один теплоход, в планах добавить суда и организовать рейсы в будние дни. Стоимость билетов — 150 грн за поездку туда и обратно, их можно будет купить в кассах на причале.
Для детей в возрасте до 6 лет прогулка будет бесплатной, а от 6 до 12 лет — 50% от полной стоимости билета. В день открытия маршрута билеты будут стоить 100 грн в оба конца.
Напомним, в мае здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте. Сейчас Речвокзалу обещают вдохнуть новую жизнь. Сюда снова пускают всех желающих, а ранее на первом этаже вокзала открылась выставка современного искусства Renovation, символизирующая обновление пространства.
В будущем в Речвокзале планируют проводить выставки, кинопоказы, презентации. Глобальная реконструкция, как сообщали недавно в компании "Киевский речпорт", на неопределенное время отложена.
Отметим, что не так давно в столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева".
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