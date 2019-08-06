Стоимость билетов — 150 грн за поездку туда и обратно

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В Киеве запускают речной трамвай Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9 2019-08-06T09:56:00+03:00 Другие новости Стоимость билетов — 150 грн за поездку туда и обратно

В субботу запустят речной трамвай между Почтовой площадью и Оболонью. Открытие маршрута состоится у причала в парке "Наталка" (ул. Оболонская Набережная, 9).

"Речные трамваи будут курсировать в выходные дни. С Оболони они будут отправляться в 12:00 и 16:00, а с Почтовой площади — в 14:00. Продолжительность рейса составит 1 час", — сообщают в Киевском речпорту.

Пока пассажиров будет катать один теплоход, в планах добавить суда и организовать рейсы в будние дни. Стоимость билетов — 150 грн за поездку туда и обратно, их можно будет купить в кассах на причале.

Для детей в возрасте до 6 лет прогулка будет бесплатной, а от 6 до 12 лет — 50% от полной стоимости билета. В день открытия маршрута билеты будут стоить 100 грн в оба конца.

Напомним, в мае здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте. Сейчас Речвокзалу обещают вдохнуть новую жизнь. Сюда снова пускают всех желающих, а ранее на первом этаже вокзала открылась выставка современного искусства Renovation, символизирующая обновление пространства.

В будущем в Речвокзале планируют проводить выставки, кинопоказы, презентации. Глобальная реконструкция, как сообщали недавно в компании "Киевский речпорт", на неопределенное время отложена.

Отметим, что не так давно в столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева".

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