В Киеве женщина родила на избирательном участке
Избирательный участок расположен в одном из роддомов на Подоле
Жительница Киева родила на одном из избирательных участков, который расположен в одном из роддомов на Подоле. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
"Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", - написала журналистка Рена Назарова в Facebook.
На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме, или роды прошли прямо в помещении избирательного участка.
Обстоятельства выясняются. Пока что не сообщалось о состоянии малышки и как ее назовут.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. В органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
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