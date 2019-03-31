В Киеве женщина родила на избирательном участке

Избирательный участок расположен в одном из роддомов на Подоле

Фото: Pixabay

В Киеве женщина родила на избирательном участке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e66/794/5c7e66794a571.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e66/794/5c7e66794a571.jpg 2019-03-31T11:00:00+03:00 Другие новости Избирательный участок расположен в одном из роддомов на Подоле

Жительница Киева родила на одном из избирательных участков, который расположен в одном из роддомов на Подоле. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", - написала журналистка Рена Назарова в Facebook.

На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме, или роды прошли прямо в помещении избирательного участка.

Обстоятельства выясняются. Пока что не сообщалось о состоянии малышки и как ее назовут.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. В органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

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