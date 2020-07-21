В Киеве жестко разогнали нелегальных торговцев возле Шулявского моста (видео)

В Киеве 21 июля утром разогнали стихийных торговцев, которые расположились в начале улицы Гетьмана. На месте работали сотрудники службы благоустройства, полицейские и работники муниципальной охраны города.

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Несколько лотков с футболками, тапочками и фруктами разобрали, согласно предписанию. Торговцы активно сопротивлялись, хватали полицейских за руки и призывали прохожих на помощь, чтобы те помогли "спасти" их товар.

Со стороны действия представителей власти выглядели достаточно жесткими: коробки с торговых точек сбрасывали с прицеп трактора, несмотря на мольбы продавцов. Сотрудники благоустройства объясняют: людей о запрете торговать здесь предупреждали неоднократно. Те же в ответ отказывались представляться и предоставлять документы, что усложняло составление административного протокола о нарушениях. Также продавцы не реагировали на предупреждения, каждый день возвращаясь на "насиженные" места у дороги.

В условиях карантина такая торговля не только нелегальна, но и представляет опасность для горожан: уличные продавцы не проходят обязательных проверок здоровья и даже не носят маски, рассказали сотрудники службы благоустройства, работавшие на месте.

"По-другому они, к сожалению, не понимают. Но никуда их товар не пропадет. Они смогут забрать его через суд. Полиция проведет опись", – объяснил "Сегодня" представитель департамента благоустройства.

Отметим, что прохожие, ставшие очевидцами разгона, реагировали по-разному. Одни пытались заступиться за продавцов, другие поддерживали полицию и сотрудников службы благоустройства, соглашаясь, что стихийным торговцам на улице не место.

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Ранее в Киеве демонтировали большой ларек, в котором продавали крепкий алкоголь на разлив. Подпольный бар находился на ул. Ползунова, 6, возле Южного вокзала.

Кстати, журналисты "Сегодня" подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

Также отметим, что столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

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