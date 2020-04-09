В Киево-Печерской лавре уже 30 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Лавре подтвердились еще 26 случаев

В Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зарегистрированы 26 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил в ходе брифинга в четверг, 9 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно его данным, всего на данный момент в столице инфицированы 335 человек, из них 41 – за минувшие сутки.

"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 – в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", – сказал Кличко.

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Напомним, что 6 апреля в Киево-Печерской лавре выявили 4 случая инфицирования COVID-19. При этом Лавра с 4 апреля закрыта на карантин.

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Кроме того, сообщалось, что коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов. Отметим, что Ионинский монастырь расположен на территории Национального ботанического сада имени Гришко на Печерске. С ужесточением ограничительных мер ботсад был закрыт для посещений с 6 апреля.

Ранее Кличко заявлял, что не может запретить киевлянам посещать церкви на Пасху, однако призвал представителей всех конфессий проводить службы онлайн и максимально соблюдать карантин.

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