В Киево-Печерской лавре вопреки карантину на Пасху проведут службу и будут святить паски

В Лавре, где уже 30 случаев заражения коронавирусом, заявили, что прихожане смогут попасть в храм

В Киево-Печерской лавре, где ранее подтвердились уже 30 случаев коронавируса, вопреки карантину проведут Пасхальную службу. Об этом сообщил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

Как сообщают "Украинские новости", служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить в церковном дворике Лавры перед храмом.

Климент заявил, что церковь будет соблюдать ограничение и в самом храме смогут находиться до 10 прихожан. При этом на улице люди смогут принять участие в богослужении, находясь на расстоянии друг от друга минимум в полтора метра. Вместе с тем, по его словам, освящение пасок также будет организовано с учетом санитарно-эпидемических норм в условиях карантина. Однако как это будет на практике, не уточняется.

Реклама

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить людям пойти в церковь на Пасху, но призвал представителей всех конфессий максимально соблюдать карантин и проводить службы онлайн, чтобы не подвергать людей риску заражения коронавирусом.

В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Отметим, что коронавирус зафиксирован не только в Лавре. На днях заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов.

Также смотрите в сюжете, будут ли продолжать карантин в Украине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама