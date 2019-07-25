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В киевском ботсаду установили индонезийскую ступу

25 июля, 12:43

Необычная конструкция появилась в индонезийском саду, заложенном в ботсаду два года назад

Фото: vechirniy.kyiv.ua
Фото: vechirniy.kyiv.ua.

В ботсаду им. Гришко в Киеве установили индонезийскую ступу Боробудур — копию знаменитого буддийского храмового комплекса на острове Ява.

Необычная конструкция появилась в индонезийском саду, заложенном в ботсаду два года назад. Ступу строили 51 день трое работников из Индонезии.

Ранее сообщалось, что в парке Шевчено засыхает дуб, посаженый в честь мецената и экономиста Богдана Гаврилишина, которого не стало в 2016 году. Дерево было посажено в том же году и два года росло хорошо, однако в этом году дуб начал чахнуть. 

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Тег Киев, памятник, ботсад

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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