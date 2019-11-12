В киевском парке "поселился" мужчина со скрипкой

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В парке "Позняки" появился новый арт-объект – в виде силуэта мужчины из крупной металлической проволоки со скрипкой в руках. Силуэт выкрашен белой краской и его нетрудно заметить возле танцующей танго пары и вешалки, на которой висит бальное платье. Все три объекта – это одна композиция, которая ранее была представлена на выставке цветов на Певческом поле. Теперь же руководство КП по СЗН Дарницкого района решило украсить необычной фотозоной парк "Позняки".

По словам чиновников, эта композиция показывает цикличность человеческой жизни. Ведь музыка звучит на всех этапах нашей жизни. Маленькая девочка мечтает красиво танцевать с молодым человеком вальс, мечтает о красивом платье в шкафу. После танцев жизнь продолжается, но с годами мужчина остается один, хотя продолжает играть на скрипке своей души.

"Скрипач из проволоки был поврежден, и мы его немного подремонтировали, восстановили и надежно укрепили. На днях установили возле танцующей пары в парке "Позняки". Скрипач дополняет эту композицию и делает эту фотозону очень душевной, – пояснила сайту "Сегодня" Людмила Филинская, директор КП по СЗН Дарницкого района.

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Кроме того, "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

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