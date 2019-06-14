В Киевском зоопарке пеликанам подарили озеро: фото

Пеликаны сами бежали к водоему, почти как обычные гуси

Фото: Киевский зоопарк.

В четверг вечером в Киевском зоопарке прошло заселение озера пеликанами после реконструкции. Напомним, недавно первое отремонтированное озеро заселили карпами кои. Теперь настала очередь пеликанов, которые жили в этом озере очень давно, до ремонта. Озеро стало намного уютнее, с чистой водичкой и облагорожено яркой растительностью по берегам.























Вчера, после того как посетители покинули территорию зоопарка, пеликаны смогли испытать свой новый водяной дом, пройдя тридцать метров от своего вольера к именному озеру.

"Пеликаны как чувствовали новоселье и практически сами бежали к водоему, как обычные гуси. Всего у нас 14 розовых и один кучерявый пеликан. Самой младшей птице – три года, а самым старым пеликанам по 38-39 лет", – рассказывает "Сегодня" Кирилл Трантин, директор киевского зоопарка.

Каждый пеликан киевского зоопарка за день съедает по 1,5 килограмма рыбы. Любят кушать как морскую, так и речную рыбу: салаку, бычка, карася, или небольшого карпа. Для пеликанов готов и зимний дом-вольер возле озера, строительство которого тоже завершено.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных — сурикатов.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевском зоопарке пеликанам подарили озеро: фото". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"