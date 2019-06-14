Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киевском зоопарке пеликанам подарили озеро: фото

14 июня, 08:53

Пеликаны сами бежали к водоему, почти как обычные гуси

Фото: Киевский зоопарк
Фото: Киевский зоопарк.

В четверг вечером в Киевском зоопарке прошло заселение озера пеликанами после реконструкции. Напомним, недавно первое отремонтированное озеро заселили карпами кои. Теперь настала очередь пеликанов, которые жили в этом озере очень давно, до ремонта. Озеро стало намного уютнее, с чистой водичкой и облагорожено яркой растительностью по берегам. 

Вчера, после того как посетители покинули территорию зоопарка, пеликаны смогли испытать свой новый водяной дом, пройдя тридцать метров от своего вольера к именному озеру.

"Пеликаны как чувствовали новоселье и практически сами бежали к водоему, как обычные гуси. Всего у нас 14 розовых и один кучерявый пеликан. Самой младшей птице – три года, а самым старым пеликанам по 38-39 лет", – рассказывает "Сегодня" Кирилл Трантин, директор киевского зоопарка.

Каждый пеликан киевского зоопарка за день съедает по 1,5 килограмма рыбы. Любят кушать как морскую, так и речную рыбу: салаку, бычка, карася, или небольшого карпа. Для пеликанов готов и зимний дом-вольер возле озера, строительство которого тоже завершено.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных — сурикатов.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, зоопарк, пеликан

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевском зоопарке пеликанам подарили озеро: фото". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верблюды, буйволы, пони и ламы: бэби-бум наблюдают в Винницком зоопарке

5 июня, 13:32

Некоторых малышей еще не показывают посетителям

Куда пойти на День защиты детей 1 июня: афиша мероприятий

1 июня, 10:08

В первую очередь можно составить план мероприятий, куда хотелось бы пойти

В новые водоемы Киевского зоопарка начали запускать карасей и карпов

30 мая, 09:56

После карпов будут запускать бакланов, черепах и даже тритонов

В Одесском зоопарке появились сурикаты

29 мая, 16:14

У новых обитателей уже есть свой вольер

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Как стирать пуховик в стиральной машине

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

День, когда робот впервые убил человека

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Без химии: 10 народных средств от комаров

Как стирать обувь в стиральной машине

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь