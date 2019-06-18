В Киевском зоопарке соорудили гамак для медведей: видео
В столице уже вторую неделю держится 30-градусная жара
В Киевском зоопарке появился гамак для медведей, в котором они могут отдыхать во время жары. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
"Продолжаем создавать комфортные условия для животных Киевзоо. На этот раз с нашими юннатами мы смастерили замечательный гамачок для летней радости мишек", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киевском зоопарке прошло заселение озера пеликанами после реконструкции. Недавно первое отремонтированное озеро заселили карпами кои. Теперь настала очередь пеликанов, которые жили в этом озере очень давно, до ремонта. Озеро стало намного уютнее, с чистой водичкой и облагорожено яркой растительностью по берегам. Для пеликанов готов и зимний дом-вольер возле озера, строительство которого тоже завершено.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных — сурикатов.
Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.
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