В Киевской области коронавирусом заразились уже 604 человека: где нашли новые случаи

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 34 человек

В Киевской области на утро 28 апреля лабораторно подтверждены 604 случая инфицирования коронавирусом, из них 34 – за минувшие сутки.

Как сообщает Киевская областная государственная администрация, новые случаи выявлены:

1 – в Обуховском районе (всего 105 случаев);

14 – в Киево-Святошинском районе (всего 218 случаев);

3 – в Броварском районе (всего 21 случай);

2 – в Вышгородском районе (всего семь случаев);

1 – в Кагарлыкском районе (всего 15 случаев);

первый случай в Таращанском районе;

2 – в Богуславском районе (всего три случая);

1 – в Белой Церкви (всего 11 случаев);

4 – в Броварах (всего 23 случая);

5 – в Кагарлыке (всего 27 случаев).

Из всех заболевших на стационарном лечении – 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 470 человек.

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Из них дети – 50, в том числе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у двух детей.

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Выздоровели 63 человека, в том числе четыре ребенка. Всего за время пандемии умерли 13 человек, новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

Напомним, накануне стало известно о вспышке коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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