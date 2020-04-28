В Киевской области коронавирусом заразились уже 604 человека: где нашли новые случаи

В Киевской области на утро 28 апреля лабораторно подтверждены 604 случая инфицирования коронавирусом, из них 34 – за минувшие сутки.
Как сообщает Киевская областная государственная администрация, новые случаи выявлены:
- 1 – в Обуховском районе (всего 105 случаев);
- 14 – в Киево-Святошинском районе (всего 218 случаев);
- 3 – в Броварском районе (всего 21 случай);
- 2 – в Вышгородском районе (всего семь случаев);
- 1 – в Кагарлыкском районе (всего 15 случаев);
- первый случай в Таращанском районе;
- 2 – в Богуславском районе (всего три случая);
- 1 – в Белой Церкви (всего 11 случаев);
- 4 – в Броварах (всего 23 случая);
- 5 – в Кагарлыке (всего 27 случаев).
Из всех заболевших на стационарном лечении – 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 470 человек.
Из них дети – 50, в том числе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у двух детей.
Выздоровели 63 человека, в том числе четыре ребенка. Всего за время пандемии умерли 13 человек, новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.
Напомним, накануне стало известно о вспышке коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке.
Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.
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