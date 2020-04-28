Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киевской области коронавирусом заразились уже 604 человека: где нашли новые случаи

28 апреля, 11:20

Наталья Руда

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 34 человек

В Киевской области на утро 28 апреля лабораторно подтверждены 604 случая инфицирования коронавирусом, из них 34 – за минувшие сутки.

Как сообщает Киевская областная государственная администрация, новые случаи выявлены:

  • 1 – в Обуховском районе (всего 105 случаев);
  • 14 – в Киево-Святошинском районе (всего 218 случаев);
  • 3 – в Броварском районе (всего 21 случай);
  • 2 – в Вышгородском районе (всего семь случаев);
  • 1 – в Кагарлыкском районе (всего 15 случаев);
  • первый случай в Таращанском районе;
  • 2 – в Богуславском районе (всего три случая);
  • 1 – в Белой Церкви (всего 11 случаев);
  • 4 – в Броварах (всего 23 случая);
  • 5 – в Кагарлыке (всего 27 случаев).

Из всех заболевших на стационарном лечении – 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 470 человек.

Реклама

Из них дети – 50, в том числе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у двух детей.

В тренде
Кличко уволил своего зама, ударившего копа

Выздоровели 63 человека, в том числе четыре ребенка. Всего за время пандемии умерли 13 человек, новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

Напомним, накануне стало известно о вспышке коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафаДругие новости
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 год
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 годДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...