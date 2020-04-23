Без света и горячей воды: что происходит в "карантинном" общежитии в Вишневом

Полиция и Нацгвардия не выпускает жильцов на улицу

Даже на фоне ежедневных новостей об охватившей мир пандемии, история с "карантинным" общежитием в Вишневом под Киевом, где на днях была зафиксирована вспышка коронавируса, напоминает локальный фильм ужасов.

О том, что в общежитии зафиксирована вспышка COVID-19, 21 апреля на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Имеем чрезвычайное происшествие массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий Вишневого. Оно находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей сейчас выясняют правоохранители и местная власть. На этот момент в этом очаге выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть двое людей умерших, к сожалению", – сказал Володин.

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По его словам, на данный момент медики делают ПЦР-тесты на коронавирус всем жителям общежития. Тестирование проводят в палатке возле здания. В самом общежитии введено положение "особенного передвижения".

"Местная власть сейчас организовывает доставку еды, лекарств, средств личной гигиены в общежитие", – уточнил Володин.

Он добавил, что в Киево-Святошинской районной больнице в Боярке выделили под инфицированных коронавирусом из Вишневого 65 мест.

Вместе с тем местные СМИ опубликовали фото (см. галерею) ПЦР-тестирования на коронавирус жильцов общежития, уточнив, что тесты начали делать еще 20 апреля. Это подтвердили и местные власти.

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В городском совете Вишневого уточнили детали массового заражения, заявив, что ситуация находится под контролем.

"У жителя общежития, который возвращался домой, было плохое самочувствие, поэтому он сразу обратился в пункт проверки больных COVID-19. Он установлен у здания согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киево-Святошинской РГА. Дежурная медсестра сработала профессионально, сразу сообщила полиции, врачам, руководству общежития. Срочно было принято решение госпитализировать мужчину в инфекционное отделение Боярской больницы для установления диагноза и лечения", - говорится в сообщении горсовета.

По состоянию на утро следующего дня, 22 апреля, инфицированных было уже 52 человека, из которых у 26 COVID-19 лабораторно подтвердился в течение минувших суток. Вместе с тем Telegram-канал "PavlovskyNews" сообщает, что в охваченном коронавирусом общежитии, закрытом на карантин, отключили воду и свет.

"Частные владельцы отключили свет, горячую воду и отопление. Без отопления три семьи, и без воды и света – 10 семей", – говорится в сообщении.

Уже к вечеру 22 апреля военные Нацгвардии совместно с подразделениями Нацполиции взяли здание под охрану. Жильцов на улицу не выпускают, также к ним не пускают гостей.

Тестирование обитателей общежития завершилось утром в четверг, 23 апреля. По состоянию на 10:00 коронавирус подтвердился у 78 человек, из них 16 детей в возрасте до 17 лет. Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, всего протестировали 224 человека. Среди заболевших – двое работников общежития. Три пациента находятся в больнице. Остальные – на самоизоляции по месту жительства.

Между тем, как пишут в соцсетях, ситуация не настолько однозначная. Журналист Дарина Чугаевская на своей страничке в Facebook разместила информацию, полученную у местных жителей. По ее словам, первый смертельный случай в общежитии был зафиксирован еще 14 апреля.

"Умерла женщина, 47 лет, остался несовершеннолетний ребенок сиротой... Соседи говорят, женщина с первого дня карантина ходила в масках и перчатках, но вынуждена была ездить на работу, чтобы прокормить ребенка... Сейчас мальчика забрали родственники.

Здание на карантин не закрывали больше недели – то есть, сотни человек гуляли-ходили на работу и по магазинам. Местная власть молчала, закрыли общежитие только под давлением активистов вчера. Хотя уже 15 апреля, после первой смерти, были письма от соответствующих инстанций и врачей.

Сами "заключенные" не особо рады самоизоляции (говорят, некоторые экстремалы умудрялись через балкон гонять за пивком, хотя вокруг патрулирует полиция). Многие просто не понимают, что происходит, так как нет коммуникации. Пишут, некоторые втихаря давали деньги полицейским, и те покупали необходимое. Да, не по уставу – но по-человечески как-то...

При этом отдельные блоки общежития сидят без света и горячей воды по три-четыре года. У многих жильцов просто перерезаны провода перед комнатами. Говорят, умершая женщина с ребенком тоже жила без света", – пишет журналистка.

Напомним, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев заражения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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