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В Киевской области объявлено штормовое предупреждение

31 мая, 18:24

Синоптики ожидают града в столичном регионе

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В Киевской области на ближайшие часы и до конца суток 31 мая объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, в регионе ожидается град.

"В ближайший час и до конца суток 31 мая местами град (первый уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. В результате сильнейших ливней и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков.

Подтоплены местные дороги, приусадебные участки и дома в селах Подмихайлье, Бережниця, Студинка и Перевозец. На улице Казаков в городе Калуш река Млынивка частично вышла из берегов. В настоящее время уровень воды спадает, река вошла в свое русло. А в селе Березница ураганный ветер снес крышу Народного дома.

Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег прогноз погоды, штормовое предупреждение, град, укргидрометцентр, синоптик

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