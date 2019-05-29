Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

Фото: Сегодня

Как синоптики, так и погодные сайты обещают нам в первом летнем месяце погодные качели.

"После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание, в это время высока вероятность градов, ливней, шквалов", — говорит завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова.

Затем снова потеплеет до комфортных +24—26 днем. Похожий прогноз — и у народного синоптика Леонида Горбаня (см. инфографику). Увы, дни с осадками выпадут на длинные выходные: это традиционно "мокрая" Троица (в этом году 16 июня) и День Конституции, 28 июня, это пятница, плюс два выходных. Метеосайты также обещают в июне небольшие дожди почти ежедневно, но в долгосрочной перспективе — на месяц — эти прогнозы часто корректируются в более "сухую" сторону. Однако, в любом случае, июнь не лучшее время для отдыха на курортах и пляжах Украины.

Все лето

Оба эксперта говорят, что нынешнее лето окажется поздним и коротким.

"Лето наше стало короче, начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень", — прогнозирует Мартазинова.

Расчеты Горбаня также показывают, что вторая половина августа будет прохладной, но не холодной.

"Плюс 20—22 днем, это еще не осень, — рассказал нам народник. — Зато до того будет полтора месяца жары, особенно в июле, когда весь месяц ожидается под +30 в тени, а на юге даже +35 и выше. Легче перенести температурное пекло помогут обильные дожди, их в июле возможно четыре, примерно раз в неделю, в первые 15 дней августа — еще два дождя, в начале и в середине месяца".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

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