Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Синоптики предупредили, что лето начнется с погодного шторма

31 мая, 15:11

В некоторых областях объявлен желтый уровень опасности

Фото: Pixabay

В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности желтый)", – сообщили синоптики.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. В результате сильнейших ливней и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков.

Подтоплены местные дороги, приусадебные участки и дома в селах Подмихайлье, Бережниця, Студинка и Перевозец. На улице Казаков в городе Калуш река Млынивка частично вышла из берегов. В настоящее время уровень воды спадает, река вошла в свое русло. А в селе Березница ураганный ветер снес крышу Народного дома.

Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, штормовое предупреждение, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики предупредили, что лето начнется с погодного шторма". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди с грозами, град и жара до +32: синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 08:58

Украину не отпускает непогода – мокро будет почти везде, а местами украинцев ждет "ледяной сюрприз"

Дожди с грозами снова накроют Украину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Вчера, 09:43

Мокрая погода будет не везде, но в большинстве областей страны

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Что лечит калина в организме человека

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

"Мы в плену!" Украинцы застряли в Египте: что произошло

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь