Синоптики предупредили, что лето начнется с погодного шторма

В некоторых областях объявлен желтый уровень опасности

Фото: Pixabay

В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности желтый)", – сообщили синоптики.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. В результате сильнейших ливней и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков.

Подтоплены местные дороги, приусадебные участки и дома в селах Подмихайлье, Бережниця, Студинка и Перевозец. На улице Казаков в городе Калуш река Млынивка частично вышла из берегов. В настоящее время уровень воды спадает, река вошла в свое русло. А в селе Березница ураганный ветер снес крышу Народного дома.

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А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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