В Киевской области состоялись соревнования по стрельбе для ветеранов АТО

Реклама

Они уволились из армии и пытаются найти себя в мирной жизни. Но в любой момент, если будет надо, готовы снова взяться за оружие. В Киевской области состоялись соревнования ветеранов АТОпо стрельбе. Для ребят это прежде всего прекрасная возможность увидеться с побратимами и восстановить старые навыки, признались они.

Всеволод не держал в руках боевого оружия больше года. С тех пор, как демобилизовался. Но боевые навыки быстро не теряются. Руки и глаза делают свое.

"После того как все это прошел – там фронте, сейчас выстрелы такие родные, знакомые. Приятные ощущения, потому что оружие – это сила, это возможность защитить свой дом, свою семью, свою страну в первую очередь", – делится Всеволод Марченко, ветеран АТО.

Всеволод – морской пехотинец, пулеметчик. Три года провел на позициях у Павлополя и Широкино. На передовой оружие трижды спасало ему жизнь.

Стрельба из пистолетов, автоматов и винтовок. По статическим и движущимся мишеням. Такие соревнования – прекрасная возможность держать себя в форме, рассказывают ребята. И все же важнее – это встречи и общение с боевыми побратимами.

"Этих людей, которых мы собрали, – собрали именно для того, чтобы они отдохнули, чтобы они пообщались, чтобы они понимали, что нам нечего делить", – говорит Владимир Курач, организатор соревнований.

Сегодня Всеволод – частный предприниматель, но в любой момент, если потребуется, готов снова взяться за оружие. Так называемый тревожный рюкзак – всегда собран.

"В последнюю мобилизацию я рассчитывал, что ситуация наладится в лучшую сторону, но, к сожалению, она только ухудшается. Я готов в любое время выступить снова на огневой рубеж", – говорит он.

Между тем ветераны боевых действий на Донбассе собираются на марш. Они анонсировали шествие по центру столицы 14 октября. В этот день в Украине отмечают три праздника – День защитника Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

Напомним, что в Киеве ко Дню защитника выплатят материальную помощь: кому положены деньги. Выплаты составят от 800 от 1500 грн. Деньги получат участники АТО и Революции достоинства, а также члены семей погибших бойцов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама