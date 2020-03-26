В Киевской области возросло число инфицированных COVID-19: подробности

Всего по области зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом

В Киевской области число инфицированных коронавирусом возросло до 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. Ранее утром 26 марта сообщалось о 24 случаях заражения в регионе.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:45 26 марта официально подтверждены 25 случаев заболевания коронавирусом. Все – взрослые", – говорится в сообщении.

Из них:

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14 – в Обуховском р-не;

4 – в Киево-Святошинском р-не;

2 – в Броварах.

по одному случаю в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15. Где проходит лечение еще один инфицированный, не сообщается.

Подозрение на заражение есть у 80 человек:

25 – в Обуховском р-не;

18 – в Киево-Святошинском р-не;

9 – в Броварском р-не;

5 – в Ирпене;

по 4 в Белой Церкви и Вышгородском районе;

6 – в Бориспольском р-не;

3 – в Фастовском р-не;

2 – в Макаровском р-не;

по одному в Белоцерковском р-не, Ставищенском р-не и Васильковском р-не.

Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в столице было зафиксировано 34 случая инфицирования коронавирусом.

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