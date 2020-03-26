В Киевской области возросло число инфицированных COVID-19: подробности

В Киевской области число инфицированных коронавирусом возросло до 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. Ранее утром 26 марта сообщалось о 24 случаях заражения в регионе.
"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:45 26 марта официально подтверждены 25 случаев заболевания коронавирусом. Все – взрослые", – говорится в сообщении.
Из них:
- 14 – в Обуховском р-не;
- 4 – в Киево-Святошинском р-не;
- 2 – в Броварах.
- по одному случаю в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.
Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15. Где проходит лечение еще один инфицированный, не сообщается.
Подозрение на заражение есть у 80 человек:
- 25 – в Обуховском р-не;
- 18 – в Киево-Святошинском р-не;
- 9 – в Броварском р-не;
- 5 – в Ирпене;
- по 4 в Белой Церкви и Вышгородском районе;
- 6 – в Бориспольском р-не;
- 3 – в Фастовском р-не;
- 2 – в Макаровском р-не;
- по одному в Белоцерковском р-не, Ставищенском р-не и Васильковском р-не.
Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта в столице было зафиксировано 34 случая инфицирования коронавирусом.
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