В Киевской области за сутки коронавирусом заразились 30 человек: новые данные

По состоянию на 10:00 1 мая в Киевской области зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Большинство из них обнаружили в Киево-Святошинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 1 мая 2020 года официально подтверждено 694 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 новых случаев", – говорится в сообщении.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Киево-Святошинском районе (245) и в Обуховском районе (134).

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Также отмечается, что на стационарном лечении находятся 143 человека. Остальные больные – 551 человек – на самоизоляции. Выздоровели 74 человека, в том числе 4 ребенка, умерли 17 человек.

Напомним, в Киевском городском центре занятости разъяснили, как будет оказываться помощь по частичной безработице на период карантина, сообщает КГГА.

Кроме того, сообщалось, что в Украине немного замедлились темпы распространения коронавирусной инфекции – за прошлые сутки было обнаружено 455 новых заразившихся, сообщила пресс-служба Минздрава.

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