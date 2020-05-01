Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киевской области за сутки коронавирусом заразились 30 человек: новые данные

1 мая, 17:40

Татьяна Очеретяна

На стационарном лечении находятся 143 пациента

По состоянию на 10:00 1 мая в Киевской области зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Большинство из них обнаружили в Киево-Святошинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 1 мая 2020 года официально подтверждено 694 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 новых случаев", – говорится в сообщении.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Киево-Святошинском районе (245) и в Обуховском районе (134).

Реклама

В тренде
В столичной высотке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Также отмечается, что на стационарном лечении находятся 143 человека. Остальные больные – 551 человек – на самоизоляции. Выздоровели 74 человека, в том числе 4 ребенка, умерли 17 человек.

Напомним, в Киевском городском центре занятости разъяснили, как будет оказываться помощь по частичной безработице на период карантина, сообщает КГГА.

Кроме того, сообщалось, что в Украине немного замедлились темпы распространения коронавирусной инфекции – за прошлые сутки было обнаружено 455 новых заразившихся, сообщила пресс-служба Минздрава.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область заражение пациент коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...