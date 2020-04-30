Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве можно получить компенсацию за потерю работы в карантин

30 апреля, 23:53

Мила Князьская-Ханова

Работодателям будут выдавать деньги для сотрудников

В Киевском городском центре занятости разъяснили, как будет оказываться помощь по частичной безработице на период карантина, сообщает КГГА.

Согласно постановлению правительства № 306 "О предоставлении и возврате средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина", помощь смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, и выплатить ее своим работникам, если из-за карантина они потеряли зарплату. При этом пенсионерам, которые получают пенсию и работают – помощь не положена.

Постановление определяет размер пособия по частичной безработице за каждый час, на который работнику сократили рабочее время в карантин, из расчета 2/3 тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты.

Реклама

Для получения помощи работодатель обращается в центр занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) деятельности и предоставляет следующие документы:

  • заявление в произвольной форме, в котором указывается информация о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины и к которому прилагаются заверенные работодателем копии подтверждающих документов по средней численности работников и дохода работодателя за календарный год, предшествующий году подачи в центр занятости документов (по 2019)
  • аверенную работодателем копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращение) деятельности;
  • сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, у которых возникло право на пособие по частичной безработице на период карантина согласно статье 471 Закона;
  • выданную в налоговой справку об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за последние шесть месяцев, предшествующих дате остановки (сокращение) деятельности.

В случае представления неполного пакета документов или наличии в отдельных документах ошибок, центр занятости в течение 3 рабочих дней сообщает об этом работодателю. После дополнения или доработки таких документов работодатель вправе повторно обратиться в центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления центра занятости.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении помощи по частичной безработице принимает центр занятости в течение трех рабочих дней со дня подачи работодателем документов

После принятия решения о предоставлении помощи по частичной безработице в 3-дневный срок заключается договор, в котором определяются права и обязанности сторон, порядок перечисления работодателю средств Фонда и выплаты работникам пособия по частичной безработице на период карантина, гарантии занятости такого работника, ответственность сторон, срок действия договора.

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)

Реклама

По условиям договора, центр занятости перечисляет работодателю деньги для выплаты помощи работникам в течение 3-х рабочих дней после зачисления соответствующих средств на счет центра занятости

Выплата работникам помощи осуществляется работодателем с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени в пределах срока приостановления, но не более 30 календарных дней после завершения карантина. Эта помощь не предоставляется работникам, которые получают оплату времени простоя, а также при освоении нового производства (продукции) согласно ст. 113 Кодекса законов о труде Украины.

Центр занятости контролирует целевое использование средств, перечисляемых работодателю для выплаты работникам. Соответствующая проверка проводится в течение 90 календарных дней после последней выплаты такой помощи.

Напомним, Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил деньги на поддержку малого и среднего бизнеса в столице.

Реклама

Также сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил: украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. Отметим, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги помощь выплаты центр занятости

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...