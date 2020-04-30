В Киеве можно получить компенсацию за потерю работы в карантин

В Киевском городском центре занятости разъяснили, как будет оказываться помощь по частичной безработице на период карантина, сообщает КГГА.
Согласно постановлению правительства № 306 "О предоставлении и возврате средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина", помощь смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, и выплатить ее своим работникам, если из-за карантина они потеряли зарплату. При этом пенсионерам, которые получают пенсию и работают – помощь не положена.
Постановление определяет размер пособия по частичной безработице за каждый час, на который работнику сократили рабочее время в карантин, из расчета 2/3 тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты.
Для получения помощи работодатель обращается в центр занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) деятельности и предоставляет следующие документы:
- заявление в произвольной форме, в котором указывается информация о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины и к которому прилагаются заверенные работодателем копии подтверждающих документов по средней численности работников и дохода работодателя за календарный год, предшествующий году подачи в центр занятости документов (по 2019)
- аверенную работодателем копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращение) деятельности;
- сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, у которых возникло право на пособие по частичной безработице на период карантина согласно статье 471 Закона;
- выданную в налоговой справку об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за последние шесть месяцев, предшествующих дате остановки (сокращение) деятельности.
В случае представления неполного пакета документов или наличии в отдельных документах ошибок, центр занятости в течение 3 рабочих дней сообщает об этом работодателю. После дополнения или доработки таких документов работодатель вправе повторно обратиться в центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления центра занятости.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении помощи по частичной безработице принимает центр занятости в течение трех рабочих дней со дня подачи работодателем документов
После принятия решения о предоставлении помощи по частичной безработице в 3-дневный срок заключается договор, в котором определяются права и обязанности сторон, порядок перечисления работодателю средств Фонда и выплаты работникам пособия по частичной безработице на период карантина, гарантии занятости такого работника, ответственность сторон, срок действия договора.
По условиям договора, центр занятости перечисляет работодателю деньги для выплаты помощи работникам в течение 3-х рабочих дней после зачисления соответствующих средств на счет центра занятости
Выплата работникам помощи осуществляется работодателем с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени в пределах срока приостановления, но не более 30 календарных дней после завершения карантина. Эта помощь не предоставляется работникам, которые получают оплату времени простоя, а также при освоении нового производства (продукции) согласно ст. 113 Кодекса законов о труде Украины.
Центр занятости контролирует целевое использование средств, перечисляемых работодателю для выплаты работникам. Соответствующая проверка проводится в течение 90 календарных дней после последней выплаты такой помощи.
Напомним, Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил деньги на поддержку малого и среднего бизнеса в столице.
Также сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил: украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. Отметим, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.
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