В Киевской области жертвами коронавируса стали еще два человека: подробности

Всего в регионе умерли от COVID-19 уже девять человек

В Киевской области за минувшие сутки подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусом и по состоянию на 15 апреля составляет уже 230. За сутки от COVID-19 умерли два человека. В пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщили, где зафиксированы новые инфицирования.

Согласно данным КОДА, новые случаи зарегистрированы:

4 – в Киево-Святошинском районе (всего уже 75 случаев);

1 – в Броварском районе (всего 7 случаев);

1 – в Кагарлыке (всего 3 случая).

Из всех зараженных на стационарном лечении – 68 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 162 человека. Среди инфицированных по-прежнему 13 детей.

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За сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего жертвами COVID-19 в области стали уже девять человек.

4 случая – Киево-Святошинский район (Вишневое, с. Святопетровское, Гатное, Тарасовка);

1 случай – Мироновский район (с. Мостыще);

1 случай – Белая Церковь;

1 случай – Фастов;

1 случай – Васильков;

1 случай – Ставищенский район.

Число выздоровевших пока что не изменилось и составляет 12 человек.

Установлено медицинское наблюдение за 2219 контактными лицами.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 апреля сообщил, что Украина пока не готова к выходу из карантина из-за ухудшающейся эпидемической ситуации, ведь только за последние сутки зараженных коронавирусом стало почти на 400 человек больше, что является рекордным показателем.

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