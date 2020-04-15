Степанов: После сегодняшнего антирекорда по коронавирусу выход из карантина под вопросом

Украина пока не готова к выходу из карантина из-за ухудшающейся эпидемической ситуации, ведь только за последние сутки зараженных коронавирусом стало почти на 400 человек больше, что является рекордным показателем. Об этом заявил на брифинг министр здравоохранения Максим Степанов.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить про выход из карантина нецелесообразно", – сказал он.

Министр отметил, что власть рассматривает варианты выхода страны из карантина, при каких обстоятельствах это возможно.

"Могу уверенно сказать, что это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости на COVID-19. Что касается механизмов и этапов выхода (из карантина)… Мы постоянно анализируем опыт разных стран, каким образом они выходили и максимально комфортно это будем делать в нашей стране. Но только после того, как мы увидим, что для этого есть возможность", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 15 апреля были лабораторно подтверждены 3764 случая COVID-19, из которых 108 летальных, 143 пациентам удалось вылечиться. В лидерах остаются Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Напомним, что карантин в Украине официально до 24 апреля, однако в правительстве уже заявляли, что он будет продлен, как минимум, до конца апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в мае страна должна начать работать. Он представил стратегию по выходу из карантина.

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