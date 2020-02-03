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В Минздраве отчитались о состоянии госпитализированных с подозрением на коронавирус

3 февраля, 22:07

Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

У двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии. Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая – им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 февраля в аэропорту "Борисполь" обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Минздрав госпитализация пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

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