В Минздраве отчитались о состоянии госпитализированных с подозрением на коронавирус

Фото из открытых источников

У двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии. Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая – им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 1 февраля в аэропорту "Борисполь" обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве

В Украине до сих пор не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции.

Зато поддельной вакциной у нас уже торгуют вовсю.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама