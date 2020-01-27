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В Украине уже продают "вакцину" от коронавируса: фото

27 января, 18:31

Аферисты не теряют возможности нажиться на доверчивых украинцах

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

С распространением нового типа вирусной пневмонии, жертвами которой стали уже восемь десятков человек, появились и мошенники, которые решили нажиться на волне паники, которая поднимается все сильнее с каждым новым погибшим.

Так, на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".

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В описании "товара" говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".

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Предприимчивые аферисты даже припугнули потенциальных покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до нас из Китая".

Владелец "чудо-вакцины" живет в Харькове, но готов продать ее любому желающему в любой точке Украины чуть дороже, чем на 100 долларов. Стоимость такой "пустышки" составляет 2,5 тыс. гривен.

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Стоит отметить, что официально Министерство здравоохранения не подтверждало у госпитализированных с симптомами ОРВИ на территории Украины наличие смертельной инфекции.

И хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, ни Минздрав, ни международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, которые были созданы на сегодняшний день.

Таким образом, сайт "Сегодня" призывает соблюдать осторожность и не поддаваться на уловки проходимцев в интернете.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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