Пока без коронавируса: в мэрии Киева рекомендуют не заниматься самолечением

Жителям столицы советуют обращаться к медикам, если есть кашель, температура и болит горло

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В столичной мэрии заявили, что в городе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом из Китая.

"В городе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса из Китая. Да, на днях был казус, когда о таком случае написали СМИ со ссылкой на информацию Киевского лабораторного центра МОЗ. Просто обычные люди не понимают, что другие коронавирусы есть и у нас, но они абсолютно другие. Кстати, центр обеспечен всеми необходимыми реагентами для проведения исследований", – заявил Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.

Он добавил, что город организационно и технически готов к таким вызовам.

"Мы готовы следовать всем имеющимся инструкциям по борьбе с коронавирусом. Но я бы хотел попросить киевлян, ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Если у вас сильная температура, кашель, болит горло, вам нужно немедленно обращаться к своему семейному доктору. И далее строго следовать его рекомендациям", – подчеркнул Поворозник.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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