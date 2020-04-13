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В Киево-Печерской лавре умер еще один монах с COVID-19 – ему было всего 42 года

13 апреля, 16:35

Александр Марущак

Мужчину госпитализировали из кельи 4 апреля

В Киеве зарегистрирована уже 10-ая смерть от коронавируса. В Киево-Печерской лавре от опасной инфекции умер монах, которому было всего 42 года.

"Сегодня зафиксирован еще один летальный случай от короновируса. Евгений Ф. – монах Киево-Печерской лавры. Ему было 42 года. 4 апреля мужчину госпитализировали из кельи Лавры в Киевскую городскую клиническую больницу №8. Больного сразу направили в реанимацию, он был в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Монах умер сегодня утром в 10:47.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался 73-летний архимандрит Нектарий, являвшийся насельником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Также новости "Сегодня" писали, что за минувшие сутки в Лавре зарегистрировали еще 63 случая заражения COVID-19. При этом Лавру закрыли на карантин.

Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что не может запретить киевлянам посещать церкви на Пасху, однако призвал представителей всех конфессий проводить службы онлайн и максимально соблюдать карантин.

Тем временем митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху:

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Видео: facebook.com/epifaniy

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Киев киево-печерская лавра коронавирус

Источник: Сегодня

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