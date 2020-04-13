Коронавирус в Лавре: у владыки Павла нашли COVID-19, что известно о его состоянии

У настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла диагностировали коронавирус, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники среди депутатов-меценатов.

Источники издания в столичной власти также сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил в служителя коронавирус. Сейчас настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел лежит в Александровской больнице.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 13 апреля зарегистрирована уже 10-ая смерть от коронавируса. В Киево-Печерской лавре от опасной инфекции умер монах, которому было всего 42 года. Также от коронавируса днем ранее скончался 73-летний архимандрит Нектарий, являвшийся насельником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что за минувшие сутки в Лавре зарегистрировали еще 63 случая заражения COVID-19. При этом Лавру закрыли на карантин. Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что не может запретить киевлянам посещать церкви на Пасху, однако призвал представителей всех конфессий проводить службы онлайн и максимально соблюдать карантин.

Тем временем митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху:

Видео: facebook.com/epifaniy

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама