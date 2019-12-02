Зима в Киеве: синоптики уточнили прогноз погоды

На этой неделе в столице обещают снег и дождь

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник, 2 декабря, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса, а ночью будет -3...-5 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Такая же погода в первый день недели будет по всей области, при этом ночная температура в регионе будет до -6 градусов.

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Кроме того, во вторник и в среду в столице ожидается дождь со снегом, а к концу недели погода снова будет солнечной.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня в тот день столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Отметим, что украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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