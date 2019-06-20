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В приток Днепра сбрасывают отходы одного из коллекторов Киева

20 июня, 14:15

На проблему уже отреагировали в экологической инспекции


В Десенку массово сбрасывают отходы одного из коллекторов столицы. И в последний месяц их стало значительно больше. Журналисты "Сегодня" разбирались с ситуацией.

Ранее в сети появилось видео, снятое одним из отдыхающих, как потоки темно-зеленой воды с пеной выливаются в реку на Левом берегу Киеве. Местный житель Богдан Ференс сообщил, что такие сбросы происходят по несколько раз в день. 

Журналисты прямо во время съемок зафиксировали очередной сброс грязной воды. Она пахнет то ли хлором, то ли серой, а ситуацию усугубляет и то, что мест сброса воды несколько. Рядом – зоны отдыха, где купаются люди, в том числе и дети.

На проблему уже отреагировали в экологической инспекции. Оказывается, сбросы – из коллектора, который принадлежит "Киевводоканалу", а именно – Деснянской станции для забора питьевой воды.

"Там не все так просто. Могут врезаться другие предприятия тайно, об этом может никто не знать, но ответственность за эти сооружения несет балансодержатель, тот, кому эти сооружения принадлежат", – отметил руководитель Государственной экологической инспекции столичного округа Юрий Сергиенко.

В "Киевводоканале" уверяют, что никаких норм не нарушают. Уже полвека здесь берут воду из реки, очищают для бытовых нужд, остальное – выливают обратно.

"У "Киевводоканала" есть специальное разрешение на сбросы в Русановский залив загрязняющих вод именно в таком количестве. Единственное, что мы добавляем остаточные концентрации алюминия. Они ниже чем те, которые даже мы допускаем на питьевую воду", – уточнил главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" Владимир Костюк.

Так ли это, покажут результаты проб воды, которые отобрали эко-инспекторы. На предприятии же обещают – за два года построят новые очистные сооружения, тогда грязных отходов должно стать меньше.

Напомним, что после того, как химикаты попали в реку Рось, жители села Збаржевка в Винницкой области вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышает норму, и угроза массового отравления здесь еще не миновала.


При этом в пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

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Тег загрязнение

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