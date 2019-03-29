В пятницу в Киеве потеплеет до +11
Осадков в пятницу в столице не прогнозируют
В пятницу, 29 марта, погода в Киеве будет ясной, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
В течение дня в столице без осадков, температура составит 9-11° тепла.
Напомним, что на днях Киев засыпало снегом. Мы писали о том, что в городе разгулялась настоящая метель, однако продлилась она недолго, а снег быстро растаял, так как на улице была плюсовая температура.
Также в начале марта на город обрушился ураган, который наделал немало беды.
Как на днях рассказывала синоптик Наталья Диденко, уже с пятницы погода по всей Украине начнет налаживаться и на выходных, в том числе в день выборов, будет хорошая погода.
Кроме того, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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