В пятницу в Киеве потеплеет до +11

Осадков в пятницу в столице не прогнозируют

Фото: С.Ваганов. Фото: Сегодня

В пятницу в Киеве потеплеет до +11 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dba/c79/5c9dbac794236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dba/c79/5c9dbac794236.jpg 2019-03-29T08:28:00+02:00 Другие новости Осадков в пятницу в столице не прогнозируют

В пятницу, 29 марта, погода в Киеве будет ясной, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

В течение дня в столице без осадков, температура составит 9-11° тепла.

Напомним, что на днях Киев засыпало снегом. Мы писали о том, что в городе разгулялась настоящая метель, однако продлилась она недолго, а снег быстро растаял, так как на улице была плюсовая температура.

Также в начале марта на город обрушился ураган, который наделал немало беды.

Как на днях рассказывала синоптик Наталья Диденко, уже с пятницы погода по всей Украине начнет налаживаться и на выходных, в том числе в день выборов, будет хорошая погода.

Кроме того, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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