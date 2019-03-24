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Потеплеет к концу месяца: синоптик рассказал о погоде в день выборов

Сегодня, 10:37

Наталия Диденко предупредила, что на следующей неделе будет не очень приятная погода, но это ненадолго

Фото: Сегодня
Потеплеет к концу месяца: синоптик рассказал о погоде в день выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/741/53a/5c974153a5b4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/741/53a/5c974153a5b4e.jpg Украина Наталия Диденко предупредила, что на следующей неделе будет не очень приятная погода, но это ненадолго

Погода в ближайшую неделю будет не очень теплой. Сегодня ожидаются местами дожди, а прохладная погода продержится до пятницы. А вот в день выборов ожидается солнечная и теплая погода. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"24 марта с северо-запада Европы "подгребет" атмосферный фронт и на западе и севере Украины субботнее солнце прикроют воскресные облака и дождь. На остальной территории осадков не ожидается, разве что в Луганской области еще удержится влажная погода. Воздух будет холодным 5-9 градусов (тепла), на западе и в Одесской области – до +12 градусов", – написала она.

В Киеве Диденко прогнозирует облачную погоду с небольшим дождем и прохладной температурой воздуха не более 8 градусов.

В то же время синоптик отмечает, что на будущей неделе будет довольно прохладно и потеплеет лишь в пятницу, 29 марта. В то же время в день выборов она прогнозирует отличную погоду.

"По предварительным прогнозам, в "день тишины" (30 марта) и в день выборов президента (31 марта) в Украине ожидается прекрасная погода – ясно, солнечно и тепло 14-19 градусов", – добавила Диденко.

Отметим, что согласно прогнозу Украгидрометцентра, следующая неделя начнется с не очень приятной погоды – в понедельник, 25 марта, дожди зальют всю Украину, в восточных областях даже выпадет мокрый снег. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Отметим, что в последние дни разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" о последствиях непогоды в Украине.

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Тег выборы, погода, потепление, диденко, прогноз погоды, синоптик

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