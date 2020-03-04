В школах Киева усилили контроль за вирусами: как это работает

Родителей призывают не волноваться и просят не отправлять детей с простудой на учебу

В Киеве все учебные заведения столицы обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия в первую очередь измерять температуру. Об этом во время пресс-брифинга по противоэпидемическим мерам против коронавируса Covid-19 в учебных заведениях Киева сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Уважаемые родители, не стоит волноваться, потому что в каждом саду и школе мы контролируем состояние здоровья детей, продолжаем проведение ежедневного мониторинга отсутствия и опросы самочувствия присутствующих. При необходимости родители будут проинформированы о состоянии ребенка. Но надеемся на ваше понимание и просим ​​в случае выявления признаков заболевания у ребенка оставить его дома и обратиться к семейному врачу", – отметил Валентин Мондриевский.

По его словам, школы и садики обеспечены всем необходимым, в том числе термометрами. В 2019 году для закупки медикаментов из городского бюджета было выделено 12 млн грн. А в бюджетах районов на 2020 год предусмотрено еще 15,6 млн грн.

За счет городских средств районные управления образования закупили дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ (в 2019 году – 18, 9 млн грн; в 2020-м предусмотрено 22 млн грн). В садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ в школы, в том числе и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведении при распространении инфекционных заболеваний. Правильная ежедневная коммуникация с детьми об элементарных правилах гигиены – важная часть целого комплекса мероприятий по предупреждению любых заболеваний", – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Фото: КГГА

Руководители образовательных учреждений уже усилили дезинфекционный режим. Так, в школах и садиках проводится усиленная влажная уборка, очистка поверхностей мебели, дверных ручек и т.п.; проветривание помещений, соблюдение температурного режима и соблюдение режима личной гигиены всех участников образовательного процесса.

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Напомним, 3 марта в Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. Домой пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области, при пересечении границы Украины каких-либо признаков гриппа у мужчины и других туристов не обнаружили.

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