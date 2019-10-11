В столице сложили присягу новые полицейские

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

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90 выпускников Академии патрульной полиции Украины приняли присягу. Теперь они имеют право патрулировать улицы и выезжать на вызовы.

По случаю праздника выпускники надели белые парадные фуражки и перчатки. Они прошли маршем по колонному залу Киеврады, где проходило мероприятие.

"Я хотела всегда работать в полиции, я имею высшее юридическое образование, полиция – это все. Я буду служить и защищать украинский народ", – говорит одна из выпускниц.

Чтобы получить жетоны, копы прошли сложную подготовку. Они изучали законодательство, в спортзалах отрабатывали тактические приемы, чтобы при необходимости защитить себя и тех, кто обратился за помощью.

"Я буду патрулировать улицы города Краматорск. Мы учились полгода, нас подготавливают к этому морально, физически", – говорит еще один выпускник Академии патрульной полиции.

Поздравил выпускников и столичный мэр Виталий Кличко.

"Это один из примеров того, когда, объединяя усилия городских властей и полиции, мы показываем результат, которого ожидают все жители. Потому что безопасность была и будет залогом нормального развития каждого города и государства", – заявил, выступая перед выпускниками, мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее в Черкассах полицейские сделали доброе дело для пенсионера, который обратился к ним за помощью. Мужчина забыл в маршрутке пакет с продуктами и пожаловался на это полицейским. Хранители правопорядка посадили его в служебный авто и вместе останавливали автобусы. Наконец пакет обнаружился в одной из маршруток. Все продукты были в целости, но увидев скромный продуктовый набор дедушки, полицейские решили помочь. Они собрали для пенсионера пакет домашних вкусностей.

Это не первый случай, когда полицейские помогают жителям Украины. Причем не только гражданам, но и четвероногим братьям меньшим. Так, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Виннице полицейские ищут хозяев для беспородных щенков. Как выяснилось, в прошлом году копам подбросили маленького щенка. Собачку назвали Симой, а в конце лета она привела малышей.

А еще мы проанализировали самые курьезные вызовы патрульной полиции за первую половину 2019 года. Копы говорят, что десятая часть всех обращений в полицию — а их 6—7 млн за год — забавные просьбы. Полицейским приходится спасать коров и искать астероиды.

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