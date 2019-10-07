В Черкассах полицейские собрали пакет продуктов для пенсионера, обратившегося за помощью: видео

В Черкассах полицейские сделали доброе дело для пенсионера, который обратился к ним за помощью. Мужчина забыл в маршрутке пакет с продуктами и пожаловался на это полицейским. Хранители правопорядка посадили его в служебный авто и вместе останавливали автобусы. Наконец пакет обнаружился в одной из маршруток. Все продукты были в целости, но увидев скромный продуктовый набор дедушки, полицейские решили помочь. Они собрали для пенсионера пакет домашних вкусностей.

Это не первый случай, когда полицейские помогают жителям Украины. Причем не только гражданам, но и четвероногим братьям меньшим. Так, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Виннице полицейские ищут хозяев для беспородных щенков. Как выяснилось, в прошлом году копам подбросили маленького щенка. Собачку назвали Симой, а в конце лета она привела малышей.

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А еще мы проанализировали самые курьезные вызовы патрульной полиции за первую половину 2019 года. Копы говорят, что десятая часть всех обращений в полицию — а их 6—7 млн за год — забавные просьбы. Полицейским приходится спасать коров и искать астероиды.

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