Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

В Сырецком парке появится необычный детский фонтан

3 марта, 22:52

Мила Князьская-Ханова

Любимец детворы будет «петь» детские песни и переливаться всеми цветами радуги

В Киеве этой весной в Сырецком парке будет запущен светомузыкальный "детский" фонтан, сообщает паблик зеленой зоны в Facebook.

"Особенность фонтана в его интерактивности в том, что большинство мелодий, которые будут сопровождать музыкальное шоу – будут именно детские оживленные песни", – говорится в сообщении Сырецкого парка.

Фото: "СИРЕЦЬКИЙ ПАРК: парк для дітей та сімейного дозвілля"

Также там планируют открыть танцпол и сцену, где будут проводиться художественные мероприятия, конкурсы творчества и талантов.

В тренде
В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Фото: "СИРЕЦЬКИЙ ПАРК: парк для дітей та сімейного дозвілля"

Отметим, что похожий фонтан уже работает в обновленном Куреневском парке. После открытия обновленной зеленой зоны в прошлом году он является одним из любимейших мест летнего отдыха детей. Во время жары они играются среди струй воды, бегая по площадке.

А еще в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. В частности, о ней упоминается в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев фонтан парк Сырецкий парк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это правда": бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистомДругие новости
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поля
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поляУкраина
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепленияДругие новости
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
В Киеве заметили Tesla Cybertruck – все подробности (фото)
В Киеве заметили Tesla Cybertruck – все подробности (фото)Другие новости
"Настоящий таксист должен уметь три вещи": Михаил Гаврилюк рассказал о работе в таксиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...