В Сырецком парке появится необычный детский фонтан

Любимец детворы будет «петь» детские песни и переливаться всеми цветами радуги

В Киеве этой весной в Сырецком парке будет запущен светомузыкальный "детский" фонтан, сообщает паблик зеленой зоны в Facebook.

"Особенность фонтана в его интерактивности в том, что большинство мелодий, которые будут сопровождать музыкальное шоу – будут именно детские оживленные песни", – говорится в сообщении Сырецкого парка.

Фото: "СИРЕЦЬКИЙ ПАРК: парк для дітей та сімейного дозвілля"

Также там планируют открыть танцпол и сцену, где будут проводиться художественные мероприятия, конкурсы творчества и талантов.

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Фото: "СИРЕЦЬКИЙ ПАРК: парк для дітей та сімейного дозвілля"

Отметим, что похожий фонтан уже работает в обновленном Куреневском парке. После открытия обновленной зеленой зоны в прошлом году он является одним из любимейших мест летнего отдыха детей. Во время жары они играются среди струй воды, бегая по площадке.

А еще в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. В частности, о ней упоминается в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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