В воздухе Киева в семь раз выше нормы содержание токсичных газов и пыли

В обсерватории Срезневского проанализировали уровень диоксида азота и диоксида серы, а также формальдегида

В Киеве на прошлой неделе в период с 14 по 18 апреля в воздухе в несколько раз были превышены нормы содержания пыли, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Так, были превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

пыли – в 3,0-3,8 раза на проспекте Победы и улице Довженко; в 1,5-2,6 раза – на всех постах города.

диоксида серы – в 3,2-3,4 раза на Бессарабке и Демеевской площади, на улицах Скляренко, Каунасской, Довженко, Инженера Бородина; в 2,8-3,1 раза – на всех постах города, исключая проспект Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории);

оксида углерода – в 1,4 раза на проспекте Победы;

диоксида азота – в 6,4-6,8 раза на Демеевской площади, проспекте Победы, улицах Инженера Бородина, Каунасской; в 5,1-5,6 раза – на Бессарабской площади, Оболонском проспекте, улице Попудренко; в 3,4-4,2 раза – на всех постах города, исключая проспект Науки;

формальдегида – в 3,6-4,9 раза на улицах Скляренко, Довженко, Попудренко, Академика Стражеско, Бессарабской и Демеевской площадях; в 1,8-3,2 раза – на всех постах города.

Всего на 13-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 14 по 18 апреля 2020 было проанализировано 1071 пробу воздуха. В целом, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота в воздухе города значительно снизилось. При общем за неделю снижении содержания формальдегида и диоксида серы, в период 17-18 апреля наблюдалось повышение концентраций этих примесей в воздухе города.

Реклама В тренде Когда в Киеве может закончиться карантин: Госпродпотребслужба дала прогноз

Кроме того, 16-18 апреля содержание пыли (взвешенных веществ) в Киеве превысило среднесуточную концентрацию в целом по городу в 2,3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года.

Напомним, что столица с прошлой недели не покидает ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама