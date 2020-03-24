Верховная Рада передает столичным медикам еще 25 автомобилей

Верховная Рада передает во временное пользование медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с коронавирусом, еще 25 автомобилей из своего автопарка для обеспечения служебных нужд врачей и медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

С соответствующей инициативой выступил спикер Дмитрий Разумков.

"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателей комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", – цитирует Разумкова пресс-служба ВР.

Реклама

Фото: Верховная Рада

В тренде Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

На такое решение отреагировали владелец сети АЗС "UPG" Владимир Петренко и соучредитель сети "KLO" Вячеслав Стешенко, которые передают на соответствующие нужды больниц по 12 500 литров топлива каждый. Генеральный директор группы компаний "SOCAR" Эльчин Мамедов также присоединился к инициативе и готов передать для нужд медицинских учреждений 10 000 литров горючего. Кроме того, Разумков лично приобрел на нужды больниц Киева 5800 литров топлива. Общее количество горючего – более 40 000 литров.

Напомним, что 21 марта парламент уже передал четыре легковых автомобиля двум клиническим больницам.

Как сообщалось ранее, в столице зафиксировано 29 инфицированных коронавирусом, в Киевской области – 15.

Также отметим, что в столице 23 марта медики, как и другие работники критически важной для столицы инфраструктуры, добираются на работу в общественном транспорте только по спецбилетам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама