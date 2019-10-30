Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Народные депутаты переименовали город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав. Соответствующее решение поддержали 267 парламентариев. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины.
В документе также говорится, что Украинский институт национальной памяти поддержал предложение о возвращении городу Переяслав-Хмельницкий его исторического названия Переяслав.
"Возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединении Украины и России" на Переяславской Раде 1654 года", — указано в пояснительной записке к постановлению.
Против такого решения проголосовало 13 народных депутатов, 19 — воздержались и 84 народных избранника не голосовали.
Напомним, ранее Конституционный суд Украины одобрил законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Кроме того, мы писали, что в Украинском институте национальной памяти сообщают, что подали апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киеврады о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Бандеры и Шухевича.
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