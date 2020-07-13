Виноваты дожди: Кличко объяснил, почему на пляжах Киева сейчас нельзя купаться

Мэр советует пока любоваться видами над Днепром и играть в волейбол

На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется. В воде обнаружили завышенное содержание кишечной палочки, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", – добавил мэр.

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Он объясняет, что обычно после сильных осадков во всех водоемах бактериологические показатели повышаются. Их возвращения к норме нужно ждать около 3-4 дней.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол! После того, конечно, как наладится погода", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".

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